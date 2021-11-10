KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunanlar nereden ne zaman sonuçları öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları bu hafta açıklanır mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 KYK burs kredi başvuru sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının 10 Kasım Çarşamba 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

KYK burs başvuruları e-Devlet" üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin, e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup, onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar ile aktif milli sporcu öğrenciler, değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Konu hakkında bir tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden açıklanacak. e Devlet KYK sonuç sorgulama sayfası için tıklayınız…