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Eğitim KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK sonuçları ne zaman açıklanır? | 2020-2021 KYK sonuçları | Milyonlarca öğrencinin beklediği tarih açıklandı. Üniversite öğrencileri KYK burs ve yurt başvuruları yapmaya başladı. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? | KYK burs sonuçları hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:39:00 -
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK sonuçları sorgulama ekranı | 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Konu hakkında Gençlik ve Sor Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları nereden yapılıyor?

KYK yurt ve burs başvuruları 28 Ekim Çarşamba günü alınmaya başladı. Başvurular 3 Kasım Salı günü 23.59’da sona erecek. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

E DEVLET BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK burs ve kredi ne kadar 2020-2021

2029-2020 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi ödemeleri 550 liraydı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kredi ve burs ücreti açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK başvuruları başladı. Milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili net bir açıklama yok. Ancak sonuçların 10-11 Kasım tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

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