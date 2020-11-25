KYK burs sonuçları | Kredi ve Yurtlar Kurumu milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine veriliyor. Milyonlarca kişi KYK sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. KYK burs sonuçları öğren.

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Alınan başvurular incelendikten sonra sonuçlar açıklanacak. Ancak KYK burs kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik hiçbir açıklama yapılmadı. KYK burs sonuçlarını e devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle öğrenebilirsiniz.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK bursu ne kadar oldu 2020-2021

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler her ay kaç lira alacaklarını da merak ediyor. Geçtiğimiz yıl KYK bursu 550 TL’ydi. Bu sene ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.