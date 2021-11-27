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Eğitim KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs kredi sonuç sorgulama
Eğitim

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs kredi sonuç sorgulama

KYK burs sonuç ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri kasım ayının 10’una kadar KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman ilan edilir? KYK burs sonucu öğren

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:21:00 -
KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs kredi sonuç sorgulama

Üniversite öğrencilerinin pek çoğu KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi ise sabırsızlıkla bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs kredi sonuç sorgulama

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden, “En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların 10 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

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