KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milyonlarca öğrenci nefesini tuttu, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Ekim ayında tamamlanan KYK burs ve kredi başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. Peki 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Üniversite öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK burs ve kredi sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. 13-17 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğrenciler, “KYK burs sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim yılına ait burs ve kredi sonuçlarının duyurulacağı kesin tarih henüz belirlenmedi. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi sonuçların Kasım ayı başında ilan edilmesi bekleniyor. 2024 yılında burs sonuçları 5 Kasım’da açıklanmıştı.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Burs kazananlar, sistemde yer alan taahhütnamelerini onaylayarak ödemelerden yararlanmaya hak kazanacak.

KYK burs sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında sorgulama işlemleri yalnızca e-Devlet KYK burs/kredi sorgulama ekranı üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasına giriş yaparak burs veya öğrenim kredisi durumlarını görüntüleyebilecek.

Burs ve kredi değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Başvuru sürecinde öğrencilerden alınan ekonomik, sosyal ve akademik bilgiler; 12 farklı kamu kurumundan gelen verilerle karşılaştırılıyor.

Bu değerlendirme sonucunda, mevzuata uygun bulunan adaylara burs veya kredi hakkı tanınıyor. Burs hakkı kazanamayan öğrenciler ise öğrenim kredisinden yararlanabiliyor.

2025-2026 KYK burs ücreti ne kadar olacak?

2024-2025 eğitim yılında:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL olarak belirlenmişti.

Yeni dönem için resmi açıklama yapılmadı ancak Aralık ayında yapılacak güncelleme ile burs ücretlerinde %30 ila %50 arasında zam bekleniyor. Bu durumda yeni rakamların 3.900 TL ile 4.500 TL arasında olması öngörülüyor.

