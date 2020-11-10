  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK burs sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK sonuçları ne zaman açıklanır? |Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs başvurusunda bulundu. Öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman ayın kaçında açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK bur sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:30:00 -
KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sorgulama ekranı | Üniversite tercih sonuçlarının ardından her yıl KYK burs, kredi ve yurt başvuruları alınıyordu. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle süreç KYK başvuruları ağustos ayında değil ekim ayının son haftasında başladı. Peki, KYK burs sonuçları ilan edildi mi?

KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Her yıl ağustos ayında başvuruların alındığı KYK bursları bu sene koronavirüs salgını sebebiyle geç başladı. Öğrenciler aylardır KYK başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Müjde ekim ayının son haftasında geldi. KYK burs başvuruları 28 Ekim'de başladı. 8 Kasım 23.59'da ise KYK burs başvuru işlemleri tamamlandı. Öğrenciler şimdi gözlerini KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Konu hakkında henüz bir açıklama yok. Ancak sonuçların kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuçları e devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK bursu ne kadar 2020-2021

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler her ay kaç lira alacaklarını da merak ediyor. Geçtiğimiz yıl KYK bursu 550 TL’ydi. Bu sene ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti
Dünya

Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmaların tamamen durduğunu açıkladı...
Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular
Dünya

Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, yeni tip koronavirüs aşı denemelerini durdurduklarını kamuoyu ile paylaştı.
Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!
Gündem

Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Logosunda Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan ve Kemalist olmakla övünen Sözcü Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karalamak isterken b..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay