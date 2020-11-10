KYK burs sorgulama ekranı | Üniversite tercih sonuçlarının ardından her yıl KYK burs, kredi ve yurt başvuruları alınıyordu. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle süreç KYK başvuruları ağustos ayında değil ekim ayının son haftasında başladı. Peki, KYK burs sonuçları ilan edildi mi?

KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Her yıl ağustos ayında başvuruların alındığı KYK bursları bu sene koronavirüs salgını sebebiyle geç başladı. Öğrenciler aylardır KYK başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Müjde ekim ayının son haftasında geldi. KYK burs başvuruları 28 Ekim'de başladı. 8 Kasım 23.59'da ise KYK burs başvuru işlemleri tamamlandı. Öğrenciler şimdi gözlerini KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Konu hakkında henüz bir açıklama yok. Ancak sonuçların kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuçları e devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK bursu ne kadar 2020-2021

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler her ay kaç lira alacaklarını da merak ediyor. Geçtiğimiz yıl KYK bursu 550 TL’ydi. Bu sene ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.