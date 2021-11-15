Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 10 Kasım’da tamamlandı. Başvuru yapanlar ise şimdi gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs ne zaman yatacak 2021?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detay paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Sonuçlar e Devlet üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz sene KYK burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık’ta ilan edilmişti. Bu sebeple 2021 yılında da sonuçların aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Bu sebeple sonuçlar açıldıktan sonra belirtilen tarihler arasında burs hesaplara yatırılacak. Hali hazırda burs alanlar ise bir sonraki ödemelerini 6-10 Aralık tarihlerinde alacak.