KYK burs ve kredi başvurusu için ek süre ne zamana kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurusu için 11 Aralık’ta KYK kredi taahhütnamesini onaylamayan öğrenciler için ek süre verildi. Peki KYK burs kredisi başvurusu ek süre ne kadar? KYK burs ek başvurusu ne zamana kadar yapılacak?