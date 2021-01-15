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Eğitim KYK burs kredisi başvurusu ek süre ne kadar?
Eğitim

KYK burs kredisi başvurusu ek süre ne kadar?

KYK burs ve kredi başvurusu için ek süre ne zamana kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurusu için 11 Aralık’ta KYK kredi taahhütnamesini onaylamayan öğrenciler için ek süre verildi. Peki KYK burs kredisi başvurusu ek süre ne kadar? KYK burs ek başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:09:00 -
KYK burs kredisi başvurusu ek süre ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı. Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59'a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

KYK burs-kredi e devlet başvurusu için tıklayın

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