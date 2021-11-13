Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca maddi desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple burs başvurularına ilgi büyük. KYK burs başvuruları tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar ise sonuçların ne zaman ayın kaçında ilan edileceğini araştırmaya başladı.

KYK burs kredi sonuçları 2021 sorgula | KYK burs başvuru sonuçları

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Konu hakkında bir tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden açıklanacak. e Devlet KYK sonuç sorgulama sayfası için tıklayınız…