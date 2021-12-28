KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 14 Aralık’ta açıklandı. Öğrencilerin merak ettiği ödemelerin yapılacağı tarih de duyuruldu. Peki, KYK bursu ne kadar yatacak?

KYK burs kredi ne kadar yatacak? İlk kez KYK bursu alacaklara ne kadar para yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından, “İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

İlk kez burs ve öğrenim kredisi hakkı kazananların ödemelerinin 29 Aralık itibariyle hesaplarına yatırılacak olduğunun açıklanmasının ardından 'KYK bursu ne kadar?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 29-31 Aralık'ta TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.