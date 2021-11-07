KYK burs kredi kasım ayı ödemeleri yattı mı? 2021 Kasım KYK kredi bursu ne zaman yatacak?

KYK kasım ayı burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı (KYK bursları ne zaman yatacak?) Binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği kasım ayı KYK burs ödemeleri ile ilgili merak edilen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’dan geldi. Peki KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.​​​​​​​

KYK bursu ne kadar ödeniyor?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL. 2022 yılından itibaren zamlı ücretler aylık olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak 2022 yılı ücretleri henüz belirlenmedi. Aralık ya da ocak ayında gelecek yılın ücretlerinin de duyurulması bekleniyor.