KYK burs başvuruları ile ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelen son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

KYK burs kredi ek başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları 2020 yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Devlet tarafından üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacı ile verilen KYK burs ve kredi işlemleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK burs sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilecek. Ardından burs başvuru sonuçları açıklanacak. Konuya dair bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

KYK Destek hesabından yapılan açıklamaya göre "Burs/öğrenim kredisi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." denildi.