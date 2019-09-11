KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzbinlerce öğrenci gözlerini KYK tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Peki, KYK burs kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapmak gerekir? İşte KYK burs kredi başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

KYK burs kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapmak gerekir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.