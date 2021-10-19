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Eğitim KYK burs kredi başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak 2021 2022?
Eğitim

KYK burs kredi başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak 2021 2022?

KYK burs başvuru sayfası | Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:03:00 -
KYK burs kredi başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak 2021 2022?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunmak istiyor. Öğrenciler bu sebeple sık sık “KYK burs başvurusu başladı mı?” sorusuna cevap arıyor. Peki, KYK burs başvurusu ayın kaçında başlayacak?

KYK burs kredi başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak 2021 2022?

Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihte. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite kayıt işlemleri, yatak geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans ve doktora kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınıyor. Başvuruların en geç kasım ayında başlaması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK başvuruları e devlet üzerinden alınacak. Bu sebeple başvuru yapacak olan adayların e Devlet şifresinin bulunması gerekiyor.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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