KYK burs kredi başvurusu başladı mı 2021 2022 KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuruları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve KYK burs ücretleri ne kadar sorularının cevaplarını arıyor. Üniversite (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci farklı üniversitelere yerleşti.Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan KYK burs ve kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. Başvuru işlemlerinin DGS ve ek yerleştirme öğrencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından erişime açılması bekleniyor. Peki E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ne zaman başlayacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

2021 2022 KYK burs kredi başvurusu başladı mı?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Sabırsızlıkla beklenen KYK burs başvurularının tarihi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ilan edilecek. KYK burs başvuru tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır?

Önümüzdeki günlerde KYK burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte tüm öğrenciler başvurularını online olarak e-devlet üzerinden yapabilecekler. KYK burs kredi başvuruya dair, E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. KYK burs kredi başvurusu sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK bursu hangi durumda kesilir?

• KYK tarafından üniversite öğrencilerine tahsil edilecek olan burslar belirli durumlarda kesintiye uğrayabilir.Bunlar;

• Derslerde başarısızlık durumunda,

• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi

•Kesin bir hükümle mahkum edilmesi

2021 2022 KYK bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın 12 ayı boyunca yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciye lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira burs veya kredi verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 yılında geçerli olacak olan KYK burs ve kredileri ise henüz belli değil. Yeni ücretlerle ilgili henüz bir açıklama gelmezken, aralık ayında konuyla ilgili değerlendirme yapılması ön görülüyor.

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.