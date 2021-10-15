Üniversite öğrencilerinin büyük bölümü KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK burs kredi başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvurusu ne zaman?

Milyonlarca üniversiteli KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt işlemleri, yatak geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans ve doktora kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınıyor. Başvuruların 18 Ekim gibi başlaması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK başvuruları e devlet üzerinden alınacak.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.