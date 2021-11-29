KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak 2021? KYK burs sonuçları 2021 2022 sorgulama ekranı!

2021 KYK burs kredi başvuru sonuç ekranı açıldı mıYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 10 Kasım Çarşamba gnü saat 23.59'a kadar başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

GSB KYK kredi bursu başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.

2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Kasım Çarşamba 23.59'da sona eren 2021 KYK burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine göre başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı. KYK burs kredi sonuç sorgulamak için tıklayın

2021 KYK burs ne zaman yatacak?

2021 KYK burs kredi ücreti ne kadar? 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL. KYK burs kredi ücretleri ne zaman yatacağına ilişkin araştırmalar da söz konu olurken, KYK burs kredi sonuçlarının netleşmesinden sonra en geç bir hafta içinde KYK burs kredi ödemeleri hesaplara yatırılması bekleniyor.