Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK yurt başvurularında. Bu sebeple milyonlar sık sık “KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor.

KYK burs başvurusu başladı mı 2021 2022

Üniversiteyi kazananlar 4-8 Eylül tarihleri arasında e kayıt işlemlerini, kesin kayıtlarını ise 6-10 Eylül tarihlerinde yapacak. Kayıt işlemleri kadar öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları pandemi sebebiyle alınmamıştı. Bu yıl ise başvuruların ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak yüz yüze eğitimin 13 Eylül’de başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki günlerde başvuru sayfasının açılması bekleniyor. KYK yurt başvuru işlemleri e devlet üzerinden yapılıyor. Bu sebeple öğrencilerin, e devlet şifresinin olması gerekiyor. E devlet şifresi olmayanlar ise PTT şubelerinden bu şifreyi kimlikleriyle temin etmesi mümkün.