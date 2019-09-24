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KYK burs başvuruları başladı mı? 2019-2020 Kredi Yurtlar Kurumu burs başvurusu ne zaman yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmakta. KYK burs başvuruları yapacak yükseköğrenimde okuyanlar KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor 2019, KYK burs başvurusu yap nereden olacak, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs kredi başvurusu yapacaklar KYK burs ne kadar? 2019-2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? sorularını sormaya devam ediyor.

24 Eylül 2019 Salı 11:19
KYK burs başvuruları başladı mı? 2019-2020 Kredi Yurtlar Kurumu burs başvurusu ne zaman yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmakta. KYK burs başvuruları yapacak yükseköğrenimde okuyanlar KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor 2019, KYK burs başvurusu yap nereden olacak, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs kredi başvurusu yapacaklar KYK burs ne kadar? 2019-2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? sorularını sormaya devam ediyor.

KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kredi ve burs son dakika başvuruları ne zaman başlayacak binlerce öğrenci tarafından sorgulanmakta. Üniversiteler 2019-2020 eğitim öğretim yıla başladı. Kazandıkları şehirlere giden üniversite öğrencileri, KYK yurt başvurusu sonucu Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmaya hak kazanlar KYK yurtlarına yerleşti. Üniversitelerin açıklamsıyla birlikte ders başı yapan yükseköğrenim gören öğrenciler ulaşım, eğitim, yeme ve içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak olan KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kredi Yurtları Kurumu (KYK) burs ve kredi ücretlerine ilişkin olarak "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir." şeklinde konuşmuştu.

2019-2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK'nın 2019-2020 dönemi burs ve kredi başvurularını başlatacakları tarihi bekliyor. İşte, yeni dönem KYK burs ve kredi başvuruları hakkında ayrıntılar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2019 yılında 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verildiğini; bu yıl burs alan kız öğrenci sayısının 252 bin 427, erkek öğrenci sayısının ise 164 bin 402 olduğunu bildirdi. 

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz. KYK burs başvurularının Ekim başında başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:19
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