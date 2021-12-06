KYK burs başvuru sonuçları 2021 KYK burs kredi sonuçları sorgulama sayfası!

2021 KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrencilerin gündemine geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvurusu alındı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 5 Kasım'dan itibaren e-Devlet üzerinden alındı.Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı!

KYK burs kredi başvuruları 5 Kasım Cuma günü başlamış, burs kredi başvurusu 10 Kasım’da kadar e-Devlet üzerinden yapılarak sona ermişti.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Kasım Çarşamba 23.59'da sona eren KYK burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine göre başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı. KYK burs kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra 2021 VGM burs sonuçları da açıklanmış olacak.

KYK burs ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

KYK burs hangi durumlarda kesilir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.