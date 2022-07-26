KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? KYK borcunu ödeyenlere iade var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Böylelikle öğrencilerin sadece aldıkları kredi miktarlarında yer alan ana parayı ödeyecekleri kesinleşmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı. KYK düzenlemesiyle ilgili yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.

Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.

KYK kredi borcunu ödeyenlere iade olacak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor. Borcunu ödeyenlere, hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

KYK borcu sorgulama ekranı

Yükseköğrenim öğrencileri ve mezun olanlar, öğrenim dönemi boyunca aldıkları KYK kredi borcunu e-Devlet'in Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama sayfasından öğrenebiliyor. Sayfaya ise TC kimlik numarası e-devlet şifresi ile giriiş yapabilirsiniz.

KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

KYK borcunu ödemeden hemen önce yapılandıracaklar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden yapılandırma işlemini gerçekleştirebiliyor.

Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılır. Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği tercih edlierek E-Devlet bilgileri girilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemi başvurusu yapılabilir.