KYK borcu silinmesi son dakika KYK borçları silinecek mi 2019

TBMM’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarının silinmesi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce öğrenci KYK borçlarının silinmesini bekliyor. Peki KYK kredi borçları silinecek mi? Geri ödemeli burs borçları silinmesinde son durum ne? Binlerce öğrenci ve mezun tarafından KYK borçlarının silinip silinmediği merak ediliyor. Peki KYK borcu ne zaman silinecek? KYK borç silme teklifi, öğrenim kredisi borcu silinmesi için başvuru detayları…

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

KYK borçları siliniyor mu?

Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme faizi alınmayacağını belirten Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, şu ifadeleri kullandı: "Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek"

Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödemek için öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir. Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak. Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak. Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak. KYK borçlarının silineceği iddiası dün akşam sosyal medya ve ekşisözlük'te gündem haline geldi. KYK borçlarının silinmesini isteyenler de oldu, silinmesini haksızlık olarak görenler de oldu. KYK borçlarının silinmesi ile bir gelişme yaşanması beklenmiyor.