KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama ekranı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası KYK borç faizlerinin silinmesi yönünde alınan kararı açıkladı. KYK kredi borçlarının geri ödemesinde anaparanın üç katına varan oranda oluşan enflasyon farkı sonrası faizler silindi. Öğrenciler sadece anaparayı ödeyecek. KYK borçlarına yönelik alınan kararlar borcu olanları meraklandırdı. KYK borçları silindi mi, faizler ne zaman silinecek? KYK kredi borçları ne zaman güncellenir, nasıl ödenecek?

KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

KYK kredi borcu faizlerinin silineceği tarih belli mi? KYK borçları ile ilgili öğrenci ve mezunların yakından takip ettiği karar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı faizlerin silinmesi kararının, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarıa ilişkin olarak Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamaları yapmıştı: “Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.”

KYK borcunu faiziyle ödeyenlere para iade edilecek mi?

Ayrıca edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 sene sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Yine borcunu ödeyenler için de geriye dönük işlem yapılmasının zor olduğu düşünülse de bu konuda da bazı seçenekler üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

KYK borçlar nasıl silinecek? Buna göre konuşulan seçenekler arasında borcunu ödeyenlere, hakkaniyetli bir durum olması açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi gibi bir seçenek de yer alıyor.

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Borçlular düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler.