Üniversite eğitim sırasında milyonlarca öğrenci KYK öğrenim kredisi desteği alıyor. KYK öğrenim kredileri mezuniyetten iki yıl sonra ödeniyor. KYK borçlarını ödemeyenler ya da ödemek için bekleyenler faizlerle ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

KYK borçları tamamen siliniyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK borç açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK borçlarına ilişkin konuştu. Bakan Kasapoğlu, “Kabine toplantısını işaret eden Kasapoğlu, "İlk kabine toplantısı sonrasında sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz" ifadelerini kullandı.

KYK borçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşadığımız diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz” açıklamasında bulundu.