KYK borç silme işlemi | Koronavirüs salgını sağlık kadar ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Salgının ekonomik boyutlarının hafifletilmesi için devlet, vatandaşlara pek çok destek sağladı. Salgının bu kış aylarında da etkisini sürdüreceği biliniyor. Hal böyle olunca vatandaşların ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tarihin en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanmaya başladı. Peki, KYK borçları silinecek mi? | KYK borcu faizleri silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor?

Koronvirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için yeniden yapılandırma paketi üzerinde çalışılıyor. Söz konusu pakette KYK borçları, gelir vergileri, KDV, para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi gibi pek çok konuda yapılandırmalar yer alacak. KYK borcu olanlar ise borçlarının ne zaman nasıl silineceğini merak ediyor.

Paketle ilgili ayrıntıların kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor. Ancak borcu olan öğrencilerin beklediği gibi bir yapılandırma olmayacak. Yani KYK borçları silinmeyecek. Alınan bilgilere göre borçlar peşin ödenirse faizleri silinecek. Ayrıca başvuru yapanların borçları yeniden taksitlendirilecek ve 18 taksite ödeme imkanı sağlanacak.