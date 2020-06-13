KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK borçlarına ilişkin yeni gelişme yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin yaptığı konuşmada KYK borçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Bu süreçte iş bulmakta zorlanan mezunlar ise kara kara düşünüyor. İş bulanlar ve ödemelerini yapanlar da pandemi nedeniyle ödemeleri durdurmak zorunda kaldı. Her 3 üniversite mezunu gençten 1’inin işsiz olduğu ülkemizde öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen üniversite mezunu sayısı 5 milyona dayandı, 280 bin öğrenciye icra geldi.

“KYK borçlarını silecek misiniz?”

Mezunlar “İstiyorsanız diplomamı geri alın, zaten işsizim, yeter ki borcum silinsin.” noktasına geldi. Sosyal devletin gereği olarak öğrencisine destek olan devletin bu parayı borç olarak kabul edip geri istemesi izah edilemez. İktidara soruyorum: KYK borçlarını silecek misiniz?”

Erdoğan’dan KYK borç silme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi vermişti. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yapmıştı.

KYK borçları nasıl hesaplanıyor?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.