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KYK borçları meclise sunuldu!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren KYK'nın üniversite öğrencilerine verdiği geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi, TBMM'ye sunuldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:12
KYK borçları meclise sunuldu!

Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi, TBMM'ye sunuldu.

KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:12
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