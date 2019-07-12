KYK borç silme son dakika KYK borcu siliniyor mu? MHP KYK borcu için teklif verdi

Binlerce genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için Meclis’ten gelecek son dakika müjdesine odaklanırken, KYK borcu silmeye yönelik TBMM’den önemli bir adım geldi. MHP MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan KYK borçlarına yönelik son dakika adımı atan isim oldu. KYK borcu silme son dakika haberine göre, MHP’li Sefer Aycan, ”Yükseköğrenim gençliğinin kullandığı krediye uygulanan gecikme faizinin kaldırılması için KYK ya başvuruda bulunduk." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan KYK borçlarına yönelik yeni bir açıklama yaptı. KYK borçlarının silinmesiye yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvuruda bulunan Sefar Aycan başvuru dilekçesinde şunları söyledi: "Bilindiği gibi yükseköğrenim gençliği kurumunuzdan öğrenim kredisi almakta, mezun olduktan sonra geri ödemektedir. Son günlerde yükseköğrenim mezunları gençler mezun olduktan sonra iş bulamadıkları, çalışamadıkları için aldıkları kredi borcunu ödeyemedikleri veya geç ödedikleri, bu yüzdende gecikme faizi uygulandığı ve borç yükünün artması nedeniyle daha büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtmektedirler.

Bu durumdaki gençler borçlarına sadıktır ve kuruma borçlu olmak istememektedirler. İstemeyerek borcunu ödeyemeyen ve faiz uygulamasına tabi olan bu gençlerimize bir kolaylık sağlamanızı, en azından faiz yükünden kurtarılmasını veya borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı göstermenizi bekliyoruz. Durumu bilgilerinize sunar, yapabilecek bir kolaylığı kredi kullanan gençler adına bekleriz. Saygılarımla"