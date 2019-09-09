Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK tarafından açıklanan ilk yedek yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. KYK kısa süre içinde 2. yedek yurt sonuçlarını açıklayacak. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yedek yurt yerleştirme sonuçlarını 5 Eylül'de açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler yeniden KYK'ya çevrildi. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen KYK 2. yedek yurt sonuçlarını bugün açıklanacak. Daha önce resmi site üzerinden yapılan açıklamada KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçlarının 9 Eylül tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Bu saate kadar KYK 2. yedek yurt sonuçları henüz açıklanmadı.

Burada üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulacak.

Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

KYK 2. yedek yurt sonuçlarını sonuc.kyk.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

KYK ilk kayıt ücreti ne kadar?

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.