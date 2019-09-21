0553 313 94 23

KYB ile KDP arasındaki gerginlik tırmanıyor

Kürdistan Yurtseverler Birliğinin Erbil binasına ateş açıldı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 08:30
KYB ile KDP arasındaki gerginlik tırmanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Süleymaniye binasına yapılan silahlı saldırının ardından, bu kez Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Erbil binasına ateş açıldı.

KDP ile KYB il binalarına ateş açılması, iki parti arasındaki gerginliği artırdı.

KYB'nin resmi sitesindeki habere göre, akşam saatlerinde KYB'nin Erbil il binasına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

Olayda can kaybı olmazken, binada zarar oluştuğu belirtildi.

Öğle saatlerinde de KDP'nin binasına saldırı yapılmıştı

KBY'li üst düzey komutan Mahmud Sengavi'nin dün Erbil'e girişine izin verilmemesinin ardından, bugün öğlen saatlerinde KDP'nin Süleymaniye'deki parti binasına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Bu gelişme üzerine KYB'nin Politbüro Sözcüsü Latif Şeyh Ömer, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, kendilerine bağlı askeri yetkilinin Erbil'in Simakuli kontrol noktasında girmesine izin verilmemesine şiddetle tepki göstererek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Tepkilerin artması üzerine IKBY İçişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Simakuli kontrol noktasında istenmeyen bir olayın yaşandığı belirtilerek, Sengavi'nin geçişine izin verilmemesi yönünde bir talimatın bulunmadığı kaydedildi.

Sengavi'ye neden izin verilmedi?

IKBY'deki askeri ve siyasi nüfuzu elinde tutan KDP'den şu ana kadar KYB'li Sengavi'nin Erbil'e girişine izin verilmeme nedenine dair net bir açıklama gelmedi.

Halihazırda Süleymaniye'de ikamet eden Sengavi, KYB'nin hazirandaki bir etkinliği sırasında Mesut Barzani için "küçük adam" ifadesini kullanarak çeşitli ithamlarda bulunmuştu.

KDP de bunun üzerine Sengavi'nin "cevap verilmeyecek kadar değersiz olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

KDP ve KYB arasındaki çekişme

Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerinde etkin bir nüfuza sahip KDP ile Süleymaniye merkezli KYB arasında uzun yıllardır ciddi çekişme yaşanıyor.

IKBY'nin 1991'de kurulmasından birkaç yıl sonra her iki parti arasında kanlı savaş başlamış, ABD'nin ara buluculuğuyla barış sağlanmıştı.

ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinin ardından yeni hükümetin kurulduğu 2005'ten 2013'e kadar yapılan seçimlere birlikte giren KDP ve KYB, iki stratejik ortak olarak önemli kazanımlar elde etmişti.

Ancak KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin 2012'de hastalanması ve 2017'de hayatını kaybetmesiyle iki parti arasındaki gerginlikler tekrar gün yüzüne çıkmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:30
  1. IKBY
  2. KBY'li üst düzey komutan Mahmud Sengavi
  3. KDP
  4. KYB
  5. Mesut Barzani
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçük çocukları dudak dudağa öpüştürdüler! Bu nasıl ahlâksızlık?
    1. Küçük çocukları dudak dudağa..
    2. Af yasası ne oldu son dakika ceza..
    3. ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye..
    4. Otomobil ata çarptı! Ölü ve yaralılar..
    5. ABD’den Körfez’e askeri sevkiyat!..
    6. EYT ile kimler hemen emekli olacak?
    7. ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı kararı
    8. Çalışan kadınlar için pratik yemek..
    9. Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler başladı
    10. KYB ile KDP arasındaki gerginlik..
    11. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik..
    12. ABD'de asparagas davet yüzlerce kişiyi..
    13. Rüyalarında gördükleri yeri kazarken..
    14. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    15. İstanbul'da otel yangını! Yaralılar var
    16. Payitaht Abdülhamid'de tüyleri diken..
    17. Evlat nöbetinde tehdit edilen acılı..
    18. İşte çantadaki dosyalar! Başkan..
    19. Instagram'da test nasıl yapılır?
    20. 21.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    21. Mustafa Karataş'tan 'kanala göre..
    22. Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın'..
    23. Medyadaki İslam düşmanlığı masaya..
    24. VGM burs başvurusu nasıl nereden..
    25. Neslican Tay hayatını kaybetti |..
    26. PSV Ajax maçı ne zaman saat kaçta? |..
    27. Lyon PSG maçı ne zaman saat kaçta? Maç..
    28. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    29. Aykut Kocaman: Utanç verici
    30. TFF'den 8 kulübe puan silme cezası
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi
    İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi