Kvitova 5 yıl sonra finalde - Tek kadınlarda ABD'li Collins'i 2-0 mağlup eden Çek Kvitova, Avustralya Açık'ta finale çıktı



İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Danielle Collins'i 2-0 yenen Petra Kvitova, finale yükseldi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, dünya 35 numarası ABD'li Danielle Collins ile karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 34 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Kvitova, adını finale yazdırdı. Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki Kvitova, 5 yıl aranın ardından grand slam turnuvalarında ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi. Kvitova'nın finaldeki rakibi Karolina Pliskova-Naomi Osaka maçının galibi olacak.

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