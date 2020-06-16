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Aktüel

Kuzusu ve Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan çocuğa askerlerden hediye

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:57:46 -
Kuzusu ve Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan çocuğa askerlerden hediye

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyarak sosyal medyada büyük ilgi gören 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'ye, astsubaylar mektup gönderdi ve üniforma hediye etti.

Gazetecilerin daha önce "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diyen Töstü'yü astsubaylar unutmayarak çeşitli hediyeler gönderdi.

Hediye gönderilen denizci ve jandarma üniformasını alan Töstü, askeri elbiseleri giyerek büyük mutluluk yaşadı.

Töstü, yaptığı açıklamada, kendisine yollanan hediyelerin anlamlı olduğunu belirterek, askerlere teşekkür etti.

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