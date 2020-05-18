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Kuzuların annelerine kavuştuğu renkli anlar kameraya yansıdı

Muş’ta merada besiye alınan kuzuların buluşma alanına getirildikten sonra annelerine kavuştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:40:00 -

Muş’ta kuzuların koyunlarla buluşması, renkli görüntülere sahne oldu. Ağıllarından çıkarılan kuzuların meleyerek bulduğu annelerinden süt emmeleri belgesellik görüntüler ortaya çıkardı.

Kapıların açılmasıyla koşuşturmaya başladılar

Merkez Çukurbağ köyünde yaşayan İsmail Tuncer ve Bişar Tuncer kardeşler, şubat ayında doğan kuzuları, koyunları ise yaz ayını geçirmek üzere ayrı ayrı meraya götürdü. Merada besiye alınan kuzular ilk kez koyunlarla buluşturuldu. Sabah güneşin doğuşuyla meraya bırakılan koyunlar, otlatıldıktan sonra kuzularını beslemesi için buluşma alanına getirildi. Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşmasında renkli görüntüler yaşandı. Mera, koyun ve kuzuların sesleriyle inledi. Annelerini bulan kuzular, hemen süt emmeye başladı. Bir süre süt emen kuzular, daha sonra sahipleri tarafından ahıra götürüldü.

“Üzerimizden günün yorgunluğunu atıyoruz”

Çukurbağ köyünde besicilik yapan İsmail Tuncer, hayvancılığın zorluğunun yanı sıra böyle güzel görüntülerin de yaşandığını söyledi. Tuncer, gün boyunca merada bulunan koyunların otlatıldıktan sonra kuzuların anneleri ile buluşma anını hayranlıkla seyrederken günün yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını söyledi.

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