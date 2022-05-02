Kuzugöbeği mantarı nedir, faydaları nelerdir? Konya’da kuzugöbeğinin kilosu 350 lira

Kuzugöbeği mantarı nedir?

Besin değeri bakımında zengin olan kuzu göbeği mantarı, bahar aylarında ortaya çıkan şifalı, doğal ve besleyici bir mantar çeşididir. Morchella Esculenta adıyla adlandırılan kuzu göbeği mantarı az bulunduğu için oldukça pahalıdır.

B1, B2 ve C vitaminleri, yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri içeren kuzugöbeği mantarı, genellikle Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında Mart ve Mayıs aylarında yetiştirilmektedir.

Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir?

Bir adet kuzugöbeği mantarı neredeyse bir kilo etin verdiği proteine eşittir. Bu nedenle kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliği oldukça ilgi görmektedir. Humuslu ve mineral bakımından zengin topraklarda yetiştirilen kuzugöbeği mantarı, az da olsa dere kenarlarında, orman açıklıklarında ve bitki örtüsü yanmış bölgelerde yetişebilmektedir.

Kuzugöbeği mantarının bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Kansızlık ve anemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Prostat kanserine karşı korur.

Kan şekerini dengeler.

Karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlar.

Katarakt, glokom gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

Göz hastalıkları tedavisinde kullanılır.

B2 vitamini eksikliği tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diyabete iyi gelir.

Güçlü protein kaynağıdır.

Vücut direncini arttırır.

Konsantrasyonu arttırır.

Konya’da kuzugöbeğinin kilosu 350 lira

Konya’nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde, ormanlık alanlarda ilkbaharın gelmesiyle kendiliğinden yetişen bu yıl kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği mantarının şimdi toplanma zamanı.

Nisanla birlikte toplanıyor

Bu yıl kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği mantarı, nisan ayının gelmesi ile birlikte hasat edilmeye başlandı.

Bölgede yaşayanlar, özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından doğada daha çok görülmeye başlanan kuzugöbeğini toplayabilmek için seferber oldu.

Aile bütçesine gelir amacıyla toplanıyor

İHA'nın haberine göre, Beyşehir ilçesinde Elvan Dural da her yıl ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı toplamaya başladıklarını belirterek, “Biz daha çok ailece yemek için topluyoruz ama gelir elde etmek için de çok sayıda kişi tarafından toplanan kuzugöbeği pek çok aileden rağbet görüyor. Mantarı toplayabilmek için dağlık ve ormanlık alanlara çıkanlar saatlerce, kilometrelerce yürüyor. Kuzugöbeği toplayıcıları da tüm çiftçilerimiz gibi toplanmaya başlandığı nisan aylarında yağış bekliyor. Çünkü yağışla birlikte doğal alanlarda çok daha fazla görülüp toplanabiliyor. Bu anlamda son yağışlar da ilaç gibi geldi.” ifadelerine yer verdi.

Kuzu göbeği mantarı kavurması

Kuzu göbeği mantarı kavurması tarifi için malzemeler

250 gr kuzu göbeği mantarı

1 kuru soğan

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

3 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kuzu göbeği mantarı kavurması tarifi nasıl yapılır?

Kuzu göbeklerinin başını kesip, ayıklıyor, sirkeli suda da bekleterek güzelce yıkıyoruz.

Küçük küçük doğradığımız soğanı sıvı yağ koyduğumuz tavada sararana kadar kavuruyoruz, soğan kavrulunca birkaç parçaya böldüğümüz kuzu göbeklerini tavaya ekliyoruz. Altını kısıp sulanmasını sağlayıp, tavanın kapağını kapatıyoruz. 10 dk bu şekilde beklettikten sonra kapağını açıp suyunu çektiriyoruz. Tuz ve baharatlarını ekleyip, bir kasede çırptığımız yumurtaları ekleyip, bir iki dakika pişirip, sıcak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.