UNESCO mirası Kapadokya rüzgarı: Sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi

Yağmur ve rüzgar nedeniyle uçuşlarda düşüş yaşandı! Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, Kapadokya'da çeşitli tur aktiviteleri bulunduğunu ancak sıcak hava balonlarının en çok tercih edilen etkinlik olduğunu söyledi. Sıcak hava balonculuğunun Kapadokya'nın marka bilinirliğine katkı sunduğuna dikkati çeken Sucu, şöyle konuştu: "Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün oluşturduğu bir destinasyondur. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, kültür ve doğanın cenneti konumundadır. Turistlerin bu güzellikleri sıcak hava balonuyla gökyüzünden izleme imkanı bulduğu güzel bir bölgedir. Geniş bir coğrafya üzerinde uçulabilen dünyadaki ender özelliğe sahip bölge, gökyüzünden sanki bir müzeyi geziyormuş gibi görüntü veriyor. 2026 yılında uçuş sayılarımızda özellikle yoğun yağmur ve rüzgar nedeniyle kısmi düşüşler oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla baktığımızda 90 gün uçuş sayısını görmekteyiz. Aynı zamanda toplam 9954 balon uçuşunun gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyanın en zevkli uçuşunun yapıldığı bir bölgedeyiz."