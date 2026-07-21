Yunanistan'da turistlere bıçaklı saldırı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Akropolis'in girişinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki turist yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

Atina'nın en yoğun turist noktalarından biri olan Akropolis arkeolojik alanının girişinde salı sabahı meydana gelen bıçaklı saldırıda iki turist yaralandı.

Yunan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 08.05'te meydana geldi. Bir erkek saldırgan, Yunan-Amerikan vatandaşı olduğu belirtilen bir çifte bıçakla saldırdı.

Saldırıda kadın turist kolundan hafif şekilde yaralanırken, erkek turistin bacağında daha ciddi bir yara oluştu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan DIAS motosikletli polis ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar kanamayı durdurmak amacıyla yaralı turistin bacağına bandaj uyguladı. Daha sonra EKAV ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye sevk etti.

İlk belirlemelere göre saldırıdan kısa süre önce acil polis hattına, Akropolis Müzesi'nin karşısındaki arkeolojik alanın güney girişinde elinde bıçak bulunan ve çevredeki kişileri tehdit eden bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.

Saldırgan, Atina Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yetkililer olayın koşullarını araştırırken, saldırganın motivasyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.