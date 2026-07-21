Bilim kararını verdi: Kilo verdiren o renk: Tabağınızı seçerken buna dikkat
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem yeme kültürümüzle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem yeme kültürümüzle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kilo vermek için katı diyetlere gerek olmadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, sadece mavi renkli tabak kullanmanın porsiyon kontrolünü kolaylaştırarak kalori alımını yüzde 30'a kadar azaltabileceğini söyledi. Erdem, yöntemin her yaş grubu için güvenli olduğunu ifade etti.
Yaz ayının gelmesi ile birlikte kilo kontrolü sağlamak ve formda kalmak isteyen birçok kişi genellikle çok katı diyetlere, ağır kalori kısıtlamalarına ve yoğun egzersiz programlarına başvuruyor. Ancak uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının yanı sıra sunum detaylarının da kilo yönetiminde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, sadece yemek yenen tabakların rengini değiştirerek porsiyon kontrolü sağlamanın bilimsel olarak mümkün olduğunu açıkladı.
Mavi rengin iştah üzerindeki baskılayıcı etkisinin insanlık tarihine dayandığını belirten Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, "Aslında bu, bilimsel gerçekliğe dayanan bir doğruluktur. Normalde bizler kilo kontrolü sağlamak için çok katı diyetlere, kalori kısıtlamalarına ve ağır egzersizlere başvuruyoruz. Ama bilim artık tabaklarımızın rengini değiştirerek de kilo kontrolü sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Bunun temelinde mavi renk yer alıyor. Çünkü insanoğlu evrimsel olarak mavi ve mor gibi koyu renkleri zehir olarak algılıyor. Doğada bu renkler genellikle zehirle bağdaştırıldığından, mavi renk otomatik olarak porsiyonlarımızı küçültmemize sebep oluyor" dedi.
Tabağa konulan yiyecekler ile tabağın kendi rengi arasındaki görsel uyumun porsiyon algısını doğrudan etkilediğini ifade eden Erdem, şöyle devam etti;
"Bir de genellikle pirinç, bulgur, buğday ve et gibi bizlerde yüksek kalorili olan besinlerin renkleri mavi renkle zıt bir kontrast oluşturduğu için porsiyonlar tabaklarda daha büyük görünüyor ve böylece göz dolgunluğu sağlanıyor.
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