Bilim kararını verdi: Kilo verdiren o renk: Tabağınızı seçerken buna dikkat

Mavi rengin iştah üzerindeki baskılayıcı etkisinin insanlık tarihine dayandığını belirten Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, "Aslında bu, bilimsel gerçekliğe dayanan bir doğruluktur. Normalde bizler kilo kontrolü sağlamak için çok katı diyetlere, kalori kısıtlamalarına ve ağır egzersizlere başvuruyoruz. Ama bilim artık tabaklarımızın rengini değiştirerek de kilo kontrolü sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Bunun temelinde mavi renk yer alıyor. Çünkü insanoğlu evrimsel olarak mavi ve mor gibi koyu renkleri zehir olarak algılıyor. Doğada bu renkler genellikle zehirle bağdaştırıldığından, mavi renk otomatik olarak porsiyonlarımızı küçültmemize sebep oluyor" dedi.