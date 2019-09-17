Kuzu mutancana nasıl yapılır? Mutancana tarifi

Osmanlı saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan mutancana oldukça malzemeli ve lezzetli bir yemektir. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde de sevilerek tüketilir. Kuzu mutancana nasıl yapılır? İşte mutancana tarifi...

Kuzu mutancana nasıl yapılır?

Malzemeler

800 gr kuzu eti

100 gr arpacık soğan

50 gr soyulmuş iç badem

50 gr kuru kayısı

30 gr razaki üzüm

50 gr kurutulmuş mürdüm eriği

50 gr kuru incir

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

Tuz

2 su bardağı ılık su

2 çay kaşığı sumak

Yapılışı

Mutancana bol malzemeli yemek tarifleri arasında ilk akla gelen lezzetli bir Osmanlı yemeğidir. Tencerede erittiğiniz tereyağına eti ilave edin ve suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kavurun. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin.

Üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Servis tabağına alıp taze kekikle servis yapın.