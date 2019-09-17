0553 313 94 23

Kuzu mutancana nasıl yapılır? Mutancana tarifi

Osmanlı saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan mutancana oldukça malzemeli ve lezzetli bir yemektir. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde de sevilerek tüketilir. Kuzu mutancana nasıl yapılır? İşte mutancana tarifi...

17 Eylül 2019 Salı 22:25
Kuzu mutancana nasıl yapılır? Mutancana tarifi

Osmanlı saray mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan mutancana oldukça malzemeli ve lezzetli bir yemektir. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde de sevilerek tüketilir. Kuzu mutancana nasıl yapılır? İşte mutancana tarifi...

Kuzu mutancana nasıl yapılır?

Malzemeler

800 gr kuzu eti
100 gr arpacık soğan
50 gr soyulmuş iç badem
50 gr kuru kayısı
30 gr razaki üzüm
50 gr kurutulmuş mürdüm eriği
50 gr kuru incir
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal
Tuz
2 su bardağı ılık su
2 çay kaşığı sumak

Yapılışı

Mutancana bol malzemeli yemek tarifleri arasında ilk akla gelen lezzetli bir Osmanlı yemeğidir. Tencerede erittiğiniz tereyağına eti ilave edin ve suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kavurun. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin.

Üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Servis tabağına alıp taze kekikle servis yapın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 22:25
  1. mutancana
  2. mutancana tarifi
  3. mutancana nasıl yapılır
  4. mutancana yemeği
  5. kuzu mutancana
  6. kuzu mutancana nasıl yapılır
  7. kuzu mutancana tarifi
  8. osmanlı mutancana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Helâllik almaktan başka yolu olmayan tek günah nedir?
    1. Helâllik almaktan başka yolu olmayan..
    2. Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet:..
    3. ANKASAM Uzmanı Doğacan Başaran: Rusya..
    4. Kuzu mutancana nasıl yapılır?..
    5. Palu ailesine uygulanan gaslighting..
    6. Lyon Zenit maç sonucu!
    7. Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti?
    8. Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü..
    9. Inter Slavia Prag maçı sonucu!
    10. Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
    11. 6 aylık bebek için mama tarifi! 6..
    12. Bomba açıklama: Rusya Türkiye ile..
    13. Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı..
    14. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
    15. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
    16. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
    17. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
    18. Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza..
    19. Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası..
    20. Asgari ücret ilave AGİ desteği ne..
    21. Üniversitede silahlı kavga! Yaralılar..
    22. Benzin ve motorin fiyatlarına zam!
    23. Hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?
    24. Rus çayı nasıl demlenir? Rus çayı nedir?
    25. Hafif ticari araçla tır çapıştı:..
    26. Benzin ve motorine zam yapıldı
    27. Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara..
    28. YSK, yenilenen İstanbul seçiminin..
    29. Ameliyat yeri neden kaşınır?
    30. Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!