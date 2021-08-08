Kuzu iddiasında; Peker'i, Fidel Okan da yalanladı

Organize suç örgütü lideri olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker son attığı tweetlerde bazı iddialarda bulunmuştu. Muhalefet, FETÖ'nün iddialarına salırılıp dillendirdikten sonra, şimdi de Peker'in iddialarına can simidi gibi sarılıp dillendiriyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Avukat Fidel Okan ise, Burhan Kuzu üzerinden kendisine de yönelik bazı iddialarda bulunan Peker'e gerçekleri hatırlatıp, mafya babasına destek çıkan kendi mahallesindeki solcuları da rezil etti.

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu’yla ilgili yaşadıklarını anlatan Peker, “Sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca Ankara’da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili çok yayın yapmıştı. Daha sonra emniyet müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili bir operasyon yaptı. Emniyet içinden el altından aldığım bilgilere göre Burhan Kuzu’nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim. Bir yakınımı Burhan Kuzu’nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fidel Okan isimli avukatın öğrencisi olduğunu bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, emniyet müdürlüğünü bu sebeple aradığını söyleyerek ‘Madem ki bana yanlış bilgi verildi, ben bu konuyu düzelteceğim.’ diyerek benim lehime olacak şekilde tekrardan emniyet müdürlüğünü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi." dedi.

Avukat Fidel Okan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sedat Peker isimli organize suç şebekesi elemanı bugün tweet atarak yaptığı açıklamalarda, içinde olduğu bir takım karanlık işleri ifşa ederken ismimi kullandığı için açıklama yapma zarureti ortaya çıktı! Peker, kendi sosyal medya hesabından adamlarının işkence ettiği şahsın video görüntülerini yayınlıyordu! Sedat Peker’in hukuksuz işlerine göz yumulurken, mevcut muhalefet temsilcileri ise Peker’i karşılarına almamak için o vahşet görüntülere karşı açıklama bile yapmadılar. Bunun üzerine önce sosyal medya hesabımdan konuyu gündemde tuttum, sonrasında ise o dönem iktidara yakın olduğu için Sedat Peker hakkında kendiliğinden harekete geçmeyen yargı ve emniyet nezdinde yasal işlemleri bizzat yaptım. Peker hakkında başvurum üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, bazı adamları gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Bu noktaya kadar Peker’in iddia ettiği gibi daha kendisiyle görüşmediğim için Burhan Kuzu’nun emniyeti araması söz konusu değildir. Olayın savcılık aşamasından sonra Sedat Peker hakkında hazırladığım başka bir dosyayı ise Burhan Kuzu’ya İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a götürmesi için verdim. Burhan Kuzu’nun bu olayla ilgisi sadece budur!

"Kuzu'nun öğrencisi değilim"

Sedat Peker’in, Burhan Kuzu’nun öğrencisi olduğum şeklindeki iddiası doğru değildir. Tanışıklığımız beraber katıldığımız TV programlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla Kuzu’nun böyle bir cümle kurması veya bilmediği bir konuyla ilgili Peker lehine emniyeti araması iddası da boştur. Anlaşılan o ki; Sedat Peker, Burhan Kuzu’ya verdiğim dosyanın muhteviyatını öğrenmek için onunla iletişime geçmiş, sonrasında ise kendi iddiasına göre uyuşturucu bağlantılı karanlık işler için işbirliği içerisine girmiştir.

Fidel Okan'ın, Sedat Peker'e cevap verirken, "siyasi iktidarın eski yıllarda Sedat Peker'e destek çıktığı" yönündeki iddiası ise, kendi paylaşımları ile çelişti. Fidel Okan bir yandan Sedat Peker'e, siyasi iktidarın ses çıkarmadığını ileri sürerken, diğer yandan Burhan Kuzu'ya konuyu anlattığında, Sedat Peker'in adamlarına operasyon düzenlendiğini kendisi anlattı.

Şimdi soru şu: "Siyasi iktidar, bir solcu olan Fidel Okan'ın anlatımları ile, kendisine yakın gibi gösterilen Sedat Peker'in adamlarına operasyon düzenlediğine göre, 'AK Parti, Peker'i koruyordu' iddiası, bir iftiradan ibaret değil mi?"