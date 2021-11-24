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Kadın - Aile Kuzu fırın tarifi, nasıl yapılır? Kolay kuzu fırın tarifi
Kadın - Aile

Kuzu fırın tarifi, nasıl yapılır? Kolay kuzu fırın tarifi

İşte Kuzu fırın tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:08:00 - 2021-11-24 22:09:37
Kuzu fırın tarifi, nasıl yapılır? Kolay kuzu fırın tarifi

Fırında kuzu tandır tarifi için malzemeler

  • 1. Kemiksiz kuzu but
  • 2. Kemikli kuzu but
  • 3. Arpacık soğan
  • 4. Soğan
  • 5. Domates salca
  • 6. Maydanoz
  • 7. Kereviz sapı
  • 8. Defneyaprağı
  • 9. Sarımsak
  • 10. Çubuk tarçın
  • 11. Tane karabiber
  • 12. Tuz
  • 13. Patates
  • 14. Havuç
  • 15. Domates
  • 16. Biber

Yapılışı

İncikleri çıkartılmış kuzu butu dilerseniz bütün olarak veya porsiyon sayınıza göre böldürerek kullanabilirsiniz.

Tavanızı kızdırın ve kuzu butu arkalı önlü kızartarak mühürleyin.

Patates, soğan ve biberleri irice doğrayın.

Fırın kabınızı bolca sıvı yağ ile yağlayın.

Önce kuru soğanları, sonra patates, biber ve domatesleri fırın kabına yerleştirin.

Tuz ve karabiber ilave edin.

Mühürlenen Etlerin üzerine bıçak ile delikler açın.

Tane karabiber ile sarımsakları etlerin içerisine yerleştirin ve eti tuzlayın.

Üzerini pişirme kağıdı ile örtün, sonra alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde kapatın.

220 derece ısınmış fırında 1.5 saat pişirdikten sonra, ısıyı 180 dereceye getirin ve 1.5 saat daha pişirin.

10 dakika kadar bekletip servis edin.

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