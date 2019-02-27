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Kuzgun nedir? Kuzgunun özellikleri nelerdir?

Kuzgunların zekasıyla ilgili anlatılan çok sayıda öykü duyulabilir. Kuzgunların sorunlarını çözümlerken doğada bulunan materyallerden de yararlanmaları zekalarının ne denli gelişmiş olduğunun bir ispatıdır. İşte, kuzgun hakkında merak edilen diğer detaylar...

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:40
Kuzgun nedir? Kuzgunun özellikleri nelerdir?

Kuzgunların zekasıyla ilgili anlatılan çok sayıda öykü duyulabilir. Kuzgunların sorunlarını çözümlerken doğada bulunan materyallerden de yararlanmaları zekalarının ne denli gelişmiş olduğunun bir ispatıdır. İşte, kuzgun hakkında merak edilen diğer detaylar...

Kuzgun nedir?

Kuzgun, karakarga veya kelağ kargagiller (Corvidae) familyasından Corvus cinsi, zekası, büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeken bir kuş türüdür. Kargagiller içinde en akıllı kuşlar oldukları düşünülmektedir. Bunda, oyunculuklarının ve akrobasi yeteneklerinin yanı sıra, çeşitli sorunlarla çözüm üretebilme özelliklerinin de katkısı büyüktür. Sorunlarını çözümlerken doğada bulunan materyallerden de yararlanmaları zekalarının ne denli gelişmiş olduğunun kanıtıdır. Kuzgunlar aynı zamanda hırsız kuş olarak da bilinirler. Bunun nedeni dişilerini etkilemek için özellikle parlak, beyaz ve mavi renkteki nesneleri yuvalarına taşımalarıdır.

Kuzgunun özellikleri nelerdir?

Kanat açıklığı 1,5 metreye ulaşabilir. İri ve uzun gagası, baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar. Vücudundaki tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir. Yerleşik ve gezici kuşlardır. Boyları yaklaşık 64 cm'dir. 3-6 arası yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süreleri 12 gün, yavru kuşların uçma süreleri 16 gündür. Gagaları kalın, çok kuvvetli ve siyahtır. Ötüşleri, uçarken "korrk" şeklinde, uyarı içinse "rrab, klong" şeklindedir. Uçarken kuyrukları kama şeklinde durur. Basit, çalı çırpıyla yaptıkları yuvalarını ağaçların ya da kayalıkların üzerine yaparlar. Sürü oluştururlar ve bir arada bulunmayı severler. Kendilerinden daha kuvvetli olan kuş türlerine saldırabilirler. 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:40
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