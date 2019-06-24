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Kuzeyin çocukları Gaziantep’in ve Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen “Geleceğin Umutları Kuzeyin Çocukları-3” isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa illerine gezi düzenlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
Kuzeyin çocukları Gaziantep’in ve Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen “Geleceğin Umutları Kuzeyin Çocukları-3” isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa illerine gezi düzenlendi.


Geziye Ortahisar ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten Ata, Atatürk, Ahmet Yahya Subaşı, Çukurçayır, Kanuni, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulları ve Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu’nun yanı sıra Yavuz Sultan Selim ve Dursun Ali Kurt Anadolu Liselerinde okuyan, aralarında şehit polis memurlarının da çocuklarının bulunduğu toplam 40 öğrenci katıldı.


Gezi boyunca “Gaziantep kalesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi, Gorgo Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı, Zeogma Mozaik Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Kurtuluş Camii, Yuşa Peygamber Türbesi, Atatürk Anı Müzesi, Urfa Balıklı Göl, Aynzeliha Gölü, Eyyüp Peygamber Makamı ve Camii, Rizvaniye Cami’nin yanı sıraDöşeme Camii, Mevlid-i Halil Külliyesi, Şanlıurfa Kalesi, Tarihi Şanlıurfa Çarşıları, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Göbeklitepe” gibi tarihi yapılar ve ören yerleri profesyonel tur ve rehber eşliğinde gezildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
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