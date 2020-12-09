  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:19:16 -
Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Antrenör Tuncay Öcal ile oyunculardan Ceren Nur Domaç ve Arelya Karasoy, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Öcal, Domaç ve Karasoy, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili konuştu.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay