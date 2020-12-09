Kuzeyboru Voleybol Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AKSARAY (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Antrenör Tuncay Öcal ile oyunculardan Ceren Nur Domaç ve Arelya Karasoy, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Öcal, Domaç ve Karasoy, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.