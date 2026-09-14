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Yerel Kuzey Marmara yolunda tırın dorsesi şarampole yuvarlandı!
Yerel

Kuzey Marmara yolunda tırın dorsesi şarampole yuvarlandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Seyir halindeki tırın dorsesi bir anda ayrılarak şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 11.20 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Arnavutköy Tayakadın mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle ayrılıp şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsenin tırdan ayrılıp şarampole yuvarlanma anı saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi.

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