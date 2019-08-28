Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyerleri çalan 2 şahıs yakalandı Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyer çaldığı iddia edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyer çaldığı iddia edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze ve Dilovası kesimlerinde yol kenarındaki çelik bariyerlerin çalındığı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında kimlikleri belirlenen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 3 farklı noktada yaya ve emniyet bariyerlerini yanlarında getirdikleri malzemelerle sökerek çaldığı belirlenen E.G. ve Ç.C. adlı şüpheliler gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerle birlikte ele geçirilen ve hırsızlık olaylarında kullanılan malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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