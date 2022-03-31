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Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yandı, sürücü hayatını kaybetti
Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yandı, sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 09:41:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yandı, sürücü hayatını kaybetti

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır yangını meydana geldi.

Ttrafikte ilerken yangını fark eden bir sürücü, olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tır alevlere teslim oldu

Alevler içinde yanan tır, adeta küle döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları müdahalesi sürüyor.

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