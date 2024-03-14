  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uyanın Aleviler... İşte bu CHP’ye oy veriyorsunuz!

Sosyal medyada viral olan görüntüler: İşte vaatler ve hatırlanamayanlar!

Türk nüfusunu bitirecekler! Çin, Uygurlu kadınlara bunu da yaptı!

Kılıçdaroğlu, Özel'e karşı harekete geçti iddiası! '550 delegeyi imza vermeye ikna etti!'

Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara

Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru

Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! “Anket şirketleri bizi…”

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bunları bir araya toplayın geriye kalan hep sıfır olur

İllegal konsey fena güldürdü! Yandaşlığın merkezi Basın Konseyi’nden komik çağrı
Yerel Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik dolu anlar! Kimyasal ürün yüklü tır alev alev yandı
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik dolu anlar! Kimyasal ürün yüklü tır alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 23:54:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik dolu anlar! Kimyasal ürün yüklü tır alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan kimyasal ürün yüklü tır yandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Sevindikli mevkisi Ankara yönünde ilerleyen İ.N. idaresindeki 46 ADK 114 plakalı kimyasal ürün yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı! Kaza hakkında çarpıcı detay
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı! Kaza hakkında çarpıcı detay

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı! Kaza hakkında çarpıcı detay

Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Yerel

Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Kaza sonrası kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu New York'ta yüzleri gülerken görüntülendi!
Kaza sonrası kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu New York'ta yüzleri gülerken görüntülendi!

Gündem

Kaza sonrası kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu New York'ta yüzleri gülerken görüntülendi!

Sürücüler kazaya karşı böyle uyarılıyor
Sürücüler kazaya karşı böyle uyarılıyor

Yaşam

Sürücüler kazaya karşı böyle uyarılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23