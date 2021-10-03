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Yerel Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde devrilen kamyonun sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 08:08:00 - 2021-10-03 08:17:07
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Otoyolun Karakamış mevkisi Ankara istikametinde seyreden G.D. idaresindeki 05 DT 075 plakalı tekstil yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola devrildi.

Aynı yönde seyreden Z.Ç. yönetiminde 59 YS 955 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü G.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Otoyol Trafik ekiplerince Ankara istikametinde emniyet şeridinden kontrollü sağlanan trafik, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

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