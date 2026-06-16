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Spor Polis köpekleriyle didik didik arandı! ABD’den Muslera’ya büyük ayıp!
Spor

Polis köpekleriyle didik didik arandı! ABD’den Muslera’ya büyük ayıp!

Yeniakit Publisher
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Polis köpekleriyle didik didik arandı! ABD’den Muslera’ya büyük ayıp!

Yıllar Galatasaray’da forma giyen Muslera’nın da aralarında bulunduğu Uruguay Milli Takımı, ABD'de narkotik köpekleri eşliğinde sıkı güvenlik kontrolünden geçirildi... O görüntüler dünyada büyük tepki gördü.

ABD güvenlik görevlilerinin Dünya Kupası için ülkelerine gelen milli takımlara karşı uyguladığı sıkı güvenlik uygulamaları tepki çekmeye devam ediyor. Turnuvanın başından bu yana havalimanı ve stadyum girişlerinde takımlara uygulanan şüpheli muamele oldukça tepki çekmişti… Dün bu olayın bir benzeri Uruguay Uruguay Milli Takımı'na uygulandı… Galatasaray'ın efsanelerinden Muslera'nın da formasını giydiği Uruguay Milli Takımı, Suudi Arabistan maçı öncesi stadyuma hareket etmeden önce sıkı bir aramaya maruz kaldı.

KÖPEKLERE KOKLATILDI

Uruguay futbolcuları, teknik heyeti ve personeli, stadyum koridorlarına girmeden önce tek tek el dedektörlerinden geçirildi. Uygulamanın en çok tepki çeken kısmı ise sporcuların kişisel eşyalarının ve takım malzemelerinin narkotik dedektör köpeklerine koklatılarak aranması oldu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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