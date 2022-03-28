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Gündem Kuzey Makedonya'dan flaş karar! 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiler
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Kuzey Makedonya'dan flaş karar! 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiler

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 5 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:27:00 -
Kuzey Makedonya'dan flaş karar! 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiler

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin'in Bakanlığa çağrılarak beş diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre, Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinde bahsi geçen çalışanlar, diplomatik İlişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Makedonya, daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamış, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmak da dahil olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda Batılı ülkelerle aynı safta yer almıştı.

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